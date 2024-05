Featured

Einbrecher bei der FF Sinstorf: Akkubetriebene Rettungsschere gestohlen

Sinstorf - Einbrecher sind in das Gerätehaus der FF Sinstorf eingestiegen und haben dort eine akkubetriebene Rettungsschere gestohlen. Die Tat passierte bereits bereits am vergangenen Sonnabend am frühen Morgen.

Anwohner hatten die Tat noch mitbekommen. Sie waren gegen 4:20 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden, als die Täter die Plexiglasscheibe vom Rolltor an der Fahrzeughalle zerschlugen. „Zunächst habe ich nur laute Geräusche vernommen, aber bei uns ist es nachts sehr ruhig, daher hatten wir unser Schlafzimmerfenster geöffnet“, so der Zeuge.

Als er rief und pfiff, um den beiden Tätern klar zu machen, dass sie entdeckt wurden, machten die dreist weiter. Sie drangen in die Fahrzeughalle ein und nahmen das Rettungsgerät aus einem der Fahrzeuge. „Das hat keine fünf Minuten gedauert, ich habe noch die Polizei angerufen und mir eine Hose übergezogen. Als ich dann vor dem Haus stand, flüchteten die Täter bereits mit einem unbeleuchteten Fahrzeug ohne Kennzeichen", sagt der Anwohner.

Aös die Polizei eintraf, waren die beiden Einbrecher bereits in einem Mini-Van aus der Beckedorfer Straße in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Sofortfahndung nach dem Fahrzeug blieb erfolglos.

Es ist nicht der erste Einbruch in ein Feuerwehrhaus in den letzten Wochen im Hamburger Süden. Auch in Francop und Rönneburg wurden Feuerwehrhäuser von Einbrechern heimgesucht worden, die es auf akkubetriebene Rettungsgerät abgesehen hatten.

Wer Hinweise geben kann, möchte sich bei der Polizei unter Telefon 040 4286-56789 melden. zv

