Einbruchsserie: Zwölf Taten am Wochenende im Landkreis Harburg

Landkreis - Die Einbruchsserie im Landkreis Harburg reist nicht ab. Am Wochenende wurden der Polizei zwölf Taten gemeldet. Elstorf war am stärksten betroffen. Allein dort gab es acht Tatorte, die alle wegen des Vorgehens einer Tätergruppe zugeordnet werden. So wurde in allen Fällen Terrassentüren oderFenster mittels sogenannten Kittfalzstechens und anschließendem Umlegen des Griffes geöffnet und die Wohnhäuser nach Beute durchsucht.

Betroffen waren Wohnhäuser in den Straßen Ernst-Luthmer-Straße, Lindenstraße, Hasenbuschfeld, Lütt Moor und Kiebitzmoor. Zunächst hatten die Betroffenen am Freitagabend vier Einbrüche festgestellt, drei weitere Taten wurden der Polizei nach Entdecken der Taten durch nach Hause kommende Bewohner erst am Samstag angezeigt.

Bei einer weiteren Tat in der Lindenstraße blieb es beim Versuch. Ein Täter war vom Bewohner überrascht worden, als er auf dem Dach herum kletterte. Der Einbrecher bewarf den Bewohner mit Ziegeln und konnte so flüchten. Der Bewohner erlitt eine tiefere Schnittverletzung an der Hand, die im Krankenhaus versorgt werden musste.

Ein Zeuge sah noch drei Personen über sein Grundstück in Richtung eines Feldes flüchteten. Trotz einer größeren Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber und eine Drohne eingesetzt wurden, entkam das Trio.

Weitere Taten gab es am Quellenweg in Bendestorf, wo die Täter den Einbruch abbrachen. In Vierhöfen drangen Einbrecher in ein Haus ein und durchsuchten alle Räume. An der Straße Am Aarbach in Appel drangen Einbrecher durch ein Kellerfenster in ein Haus ein. In Neu Wulmstorf wurde am Wacholderweg eine Kellertür

aufgehebelt und ein Einfamilienhaus durchsucht. zv