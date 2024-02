Blitzanhänger beklebt: Polizei stellt zwei Männer an der Cuxe

Neugraben - Polizisten haben in der Nacht zum Sonntag zwei junge Männer gestellt, die kurz zuvor an der Cuxhavener Straße einen Blitzanhänger so beklebt haben, dass der nicht mehr einsatzfähig war. Was das Duo nicht ahnte: es wurde beobachtet und fotografiert.

Per Fahrrad und per Skateboard waren die 21 und 22 Jahre alten Männer zu dem Blitzanhänger gekommen. Dann, so zweigen es Aufnahmen, pappten sie Aufkleber auf das Glas, hinter dem sich Kamera und Blitz verbergen.

Kurz darauf wurde das Duo von der Polizei gestellt. Die Beamten nahmen die Personalien auf. Beide Männer durften danach weiter.

Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ob in dem Fall auch der Paragraf 305 a angewandt wird, muss die Staatsanwaltschaft entscheiden. Der sieht Geldstrafe oder sogar Haft bis zu 5 Jahren vor, wenn unter anderem ein "wesentliches technisches Arbeitsmittel der Polizei" beschädigt wird. zv