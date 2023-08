Einsatz im Kettenhemd: SEK überwältigt Randalierer am Reeseberg

Wilstorf - Mit einem Beamten im Kettenhemd rückte das Spezialeinsatzkommando (SEK) am Dienstagvormittag am Reeseberg an. Dort hatte ein Mann in einer Wohnung randaliert, mit einem Messer rumgefuchtelt und gedroht sich etwas anzutun.

Der Vater des Mannes alarmierte die Polizei, die zunächst mit Peterwagenbesatzungen anrückte. Als die feststellten, dass der Randalierer sich in einer Wohnung aufhielt und die Lage "stationär" war, wurde das SEK alarmiert.

Die Beamten der Spezialeinheit konnten den Mann schnell überwältigen. Er kam unter Polizeibegleitung im Rettungswagen ins Krankenhaus. Ärger gab es laut Zeugen auch mit dem Vater, der die Polizei zuerst alarmiert hatte, dann aber mit dem Einsatz nicht mehr einverstanden gewesen sein soll. zv