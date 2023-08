Heimfeld: Fettbrand in Imbiss löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Heimfeld - Bei einem Feuer in einem Asia-Imbiss im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Heimfelder Straße sind am Dienstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Offenbar hatte sich Fett entzündet. Die Flammen griffen auf die Abzugshaube über.

Nachbarn aus dem Astra-Ecke versuchten noch mit einem Pulverlöscher die Flammen einzudämmen. Die Feuerwehr, darunter Angehörige der FF Eißendorf und FF Marmstorf, löschten den Brand.

Bei den Verletzten handelt es sich um einen Mann und seine zwei sieben und zehn Jahre alte Kinder, die durch das Treppenhaus geflüchtet waren. Sie hatten eine leichte Rauchvergiftung erlitten. zv