Elfjähriger verunglückt beim Klettern in Ruine im Binnenhafen

Harburg - Bei Klettereien in der ehemaligen New-York Harburger Gummi-Waaren Compagnie ist am Mittwoch ein Elfjähriger verletzt worden. Er musste von der Feuerwehr gerettet werden. Zwei Kumpel von ihm, die mit in dem abgesperrten Gebäude eingedrungen waren, wurden ihren Eltern übergeben.

Nach Erkenntnissen der Polizei war der Elfjährige durch eine marode Decke gebrochen und in die darunter liegende Etage gestürzt. Dabei erlitt er einen Beinbruch. Rettungskräfte mussten ihn auf einer Trage aus dem Gebäude holen. Das Kind kam unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Die New-York Haburger Gummi-Waaren Compagnie steht seit 2009 leer. Alle dort geplanten Projekte, darunter ein Hotel mit spektakulärer Windturbine zur Energiegewinnung scheiterten. Die Ruine ist gesichert. Schilder weisen auf Videoüberwachung hin. Allerdings gab es in dem Gebäude immer wieder Vorfälle. Es wurde von Obdachlosen als Unterschlupf genutzt. Es gab mehrere Brandstiftungen.

Bei Jugendlichen ist der Lost-Place beliebt. In den Gebäude befinden sich unter anderen Zahlreiche Graffiti, die die Szene anzieht.