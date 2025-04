Featured

Erneut kam es zu einer Massenschlägerei in Harburg

Harburg - Wieder Ärger in der Innenstadt. Diesmal gerieten am Mittwochabend im Phoenix-Center etwa 20 Jugendliche aneinander. Es soll um ein von einer Frau gestohlenes iPhone gegangen sein. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Beteiligten. Ein Jugendlicher wurde festgenommen. Auch mehrere Schaulustige, die sich in großer Zahl versammelt hatten, wurden kontrolliert.

Die an der Schlägerei beteiligten Personen stammten offenbar aus dem angrenzenden Phoenix-Viertel. Dort führte die Polizei im Bereich Wilstorfer Straße Kontrollen durch und erteilte Platzverweise.