Featured

Erneut Schiesserei auf offener Straße - Verletzter in Wilstorfer Straße

Harburg - Schiesserei in der Wilstorfer Straße im Bereich des Phoenix-Viertels. Am Nachmittag brach ein Mann vor einem Café zusammen. Im war in das Bein geschossen worden. Als die Polizei eintraf, waren zwei Männer auf E-Scoootern geflüchtet. Einsatzkräfte nahmen im Rahmen einer Sofortfahndung im Bereich der Außenmühle zwei Männer fest. Auf einen der Verdächtigen passte die Beschreibung.

Laut Zeugen soll es vor den Schüssen einen Streit gegeben haben. Der Verletzte wurde noch vor Ort behandelt. Dann kam er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für ihn nicht.

Zunächst übernahm der Kriminaldauerdienst den Fall. Die Beamten sicherten vor Ort spuren und befragten Zeugen. Ob wegen gefährlicher Körperverletzung oder eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt wird, wurde zunächst nicht bekannt.

Auch das Motiv für die Auseinandersetzung zwischen den Männern, bei denen es sich um einen Schwarzafrikaner und einem Südländer handelte, ist noch völlig unklar. zv

Dieser Artikel wird aktualisiert.



Polizisten haben am Außenmühlenweg zwei Verdächtige festgenommen. Foto: Lenthe-Medien