Erneut schlagen Einbrecher am Wochenende im Landkreis Harburg zu

Landkreis - Wie in den vergangenen Wochen kam es auch an diesem Wochenende im Landkreis Harburg zu mehreren Einbrüchen. An der Beckedorfer Straße im Bereich Beckedorf stiegen Kitpfalzstecher in ein Einfamilienhaus ein. Als sie auf die Bewohnerin trafen, ergriffen die Einbrecher ohne Beute die Flucht.

Möglicherweise die selben Täter stiegen in der Straße Auf dem Felde in Jesteburg über die Terrassentür in ein Haus ein. Auch hier waren Kitpfalzstecher am Werk. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Schmuck.

Am Erikaweg machten sich Einbrecher an beiden Hälften eines Doppelhauses zu schaffen. In einer Haushäfte durchwühlten alle Räume. Bei den Nachbarn kamen sie nicht rein. Dort löste die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten.

In Heidenau drangen Einbrecher an der Straße Im Stegen durch ein Badezimmerfenster in ein Einfamilienhaus ein. Was gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest.

In Appel war ein Einfamilienhaus in in der Oldendorfer Dorfstraße Ziel von Einbrechern. Auch dort wurden alle Räume durchwühlt. zv