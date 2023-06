Erst vor zwei Wochen angeschafft: Diebe klauen nagelneuem Teleskoplader

Minenbüttel - Unbekannte haben bereits in der Nacht zum Dienstag einen Teleskoplader gestohlen. Die Diebe waren gegen 1 Uhr auf ein ein frei zugängliches Firmengelände an der Soltauer Straße. Von dort entwendeten das grüne Fahrzeug der Marke Merlo. Der Telekoplader war erst zwei Wochen alt und hat einen Wert von rund 150.000 Euro.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren die Täter mit dem Teleskoplader in Richtung Oldendorf davon. Ermittler vermuten, dass das Fahrzeug er später auf ein Zugfahrzeug aufgeladen wurde

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, denen das Fahrzeug in der Nacht aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden. zv