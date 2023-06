Tödliche Messertsiche in der Wilhelmstraße: 41-Jähriger stellt sich der Polizei

Harburg - Vier Tage nach en tödlichen Messerstichen in der Wilhelmstraße hat sich der Täter gestellt. Mohammed K. (41) war bereits am Dienstagnachmittag an einer Polizeidienststelle aufgetaucht.

Der Mann war bereits früh in das Visierter Ermittler geraten. Aufnahmen aus einer sogenannten "Dashcam" hatten die Täter gefilmt. Der 41-Jährige, der bereits polizeibekannt war, wurde sofort von Zivilfahnder bei der Sicherung der Aufnahmen erkannt. Bereits am Montag war wegen der Tat gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden.

Jetzt sitzt der 41-Jährige in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen am vergangenen Freitag im Streit einen 56 Jahre alten Mann niedergestochen zu haben. Das Opfer war dadurch so schwer verletzt worden, dass es noch am Tatort starb. Das genaue Motiv der Tat will die Polizei bislang nicht kennen. zv