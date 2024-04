Fahrzeugbrand auf der A7 sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen

Hausbruch - Ein Fahrzeugbrand auf der A7 zwischen Heimfeld und Hausbruch und ein weiterer Unfall auf der A7 im Bereich Stellingen haben am Freitagmorgen für schwierige Verkehrsverhältnisse im süden Hamburgs gesorgt.

Der Transporter einer Baufirma war um kurz vor 7 Uhr während der Fahrt in Höhe der Baustelle A 26 in Brand geraten. schnell stand der Motorraum in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Feuerwehr löschte. Erst gegen 9 Uhr wurde das im Frontbereich ausgebrannte Fahrzeug von der Autobahn geschleppt. Ursache des Feuers, darauf deutet der Brandverlauf hin, dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Viele Autofahrer wichen über Marmstorf und Heimfeld aus. Auf den Ausweichstrecken wie der B75 kam es zu erheblichen Behinderungen.