Neuland: Polizei stellt auf Flohmarkt mehr als 100 offensichtliche Plagiate sicher

Neuland - Polizisten haben am Sonntag auf dem Flohmarkt auf dem Metro-Parkplatz am Großmoorbogen hunderte offensichtliche Plagiate sichergestellt. Den Beamten waren zwei Stände aufgefallen. In einem Fall wurde Markenkleidung namhafter Hersteller wie Dior, Channel oder MCM billig angeboten. Dabei dürfte es sich nach einer ersten Inaugenscheinnahme um Markenfälschungen handeln. Die Beamten stellten über 100 Kleidungsstücke sicher.

An einem zweiten Stand wurde Parfüm, ebenfalls bekannte Marken wie Armani, Dolce & Gabbana oder Boss ebenfalls auffallend billig angeboten. auch hier dürfte es sich um Plagiate handeln. Hier waren es rund 80 Packungen, die die Beamten sicherstellten.

In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren gegen die Standbetreiber eingeleitet. Das Landeskriminalamt, Abteilung Wirtschaftsdelikte, ermittelt.

An einem dritten Stand entdeckten die Beamten vier Konsolen-Spiele, die nach dem Jugendschutzgesetz nicht angeboten werden dürfen. Auch in dem Fall wurden die spiele sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. zv