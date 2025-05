Featured

Feuer im Schrebergarten: Feuerwehr rettet Gartenlaube nach Mülltonnenbrand

Harburg - Die Schrebergärten an der Harburger Außenmühle, in der Straße Am Mühlenfeld, in Wilstorf sind eigentlich echter Gartentraum, idyllisch und ruhig am Harburger Stadtpark mitten im Grünen gelegen.

Doch in der Nacht zum Freitag wurde diese Idylle kurzfristig unterbrochen, die Feuerwehr musste gegen 0.30 Uhr anrücken, um mehrere Mülltonnen an einem Müllsammelplatz zu löschen.

Auf Grund der enormen Hitze, mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass der Brand bereits auf eine Gartenlaube übergelaufen ist.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Laube offenbar gerettet werden, obwohl sie stark beschädigt wurde. Warum die Mülltonnen in Brand geraten waren, ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.