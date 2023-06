Feuer in großer Halle beschäftigt Einsatzkräfte von 14 Feuerwehren

Tangendorf - Ein Feuer in einer landwirtschaftlich genutzten Halle neben der A7 hat am Sonntag Einsatzkräfte von 14 Wehren aus dem Landkreis Harburg beschäftigt. In der rund 1.200 Quadratmeter großen Halle waren auch Heuballen gelagert, in denen die Flammen reichlich Nahrung fanden. Zudem musste eine Wasserversorgung auf einer Länge von etwa einem Kilometer aufgebaut werden.

Um die Heuballen aus der Halle zu bekommen, um sie ablöschen zu können, setzte die Feuerwehr unter anderem einen Radlader ein. Die Brandnester in den Heuballen wurden teilweise mit Löschschaum erstickt.

Das Feuer richtete einen großen Schaden an. Auch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach dürfte betroffen sein.

Unklar ist, wie der Brand in der Halle, in der neben Heu auch landwirtschaftliche Fahrzeuge gelagert waren, entstehen konnte. Die Kripo übernimmt den Fall. wg