Neu Wulmstorf: SEK-Beamte stürmen Wohnung von Macheten-Mann

Neu Wulmstorf - Einsatzkräfte des SEK Hannover haben an der Schifferstraße einen Randalierer aus einer Wohnung geholt. Der 27 Jahre alte Mann soll am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus mit einer Machete rumgefuchtelt und Anwohner bedroht haben. Dann verbarrikadierte er sich in seiner Wohnung.

Weil er nicht auf die Aufforderung von Polizisten reagierte, aus der Wohnung zu kommen. Rückte die Spezialeinheit an. Die machte kurzen Prozess und brach die Tür auf, um den Mann dann zu überwältigen. Kurz darauf wurde er abgeführt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Ein Arzt diagnostizierte weder eine Eigen- noch eine Fremdgefährdung durch den Mann. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. zv