Feuer in historischem Fabrikgebäude an der Neuländer Straße

Harburg - Feuer in dem historischen Gebäude der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie an der Neuländer Straße Ecke Naretenstraße. Am Freitagabend meldeten Anrufer, dass Rauch aus dem leerstehenden Gebäude dringt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten über eine Drehleiter den Brand. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Das Gebäude steht leer, seit das Unternehmen seine Produktion nach Lüneburg verlagert hat. Seitdem ist das historische, unter Denkmalschutz stehende Gebäude offenbar ein Spekulationsobjekt, dass immer mehr verfällt.

1886 waren erste Bereich des 200 Meter langen und drei Stockwerke hohen Backsteingebäudes gebaut worden. Rund eineinhalb Jahrhunderte wurde dort Kämme hergestellt, die Namen wie "Hercules" trugen.

Investoren scheiterten. Auch weil festgestellt wurde, dass das alte Fabrikgebäude mit Nitrosaminen verseucht ist. 2019 präsentierte die CG-Gruppe einen Plan, um dort ein "nachhaltiges Zukunftsquartier" zu bauen.

Vorher hatte eine HafenQuartier GmbH angekündigt einen Fitness-Tempel und Wohnungen zu errichten. Schon vorher war das Projekt "Projekt EcoCity" gescheitert. Damals hatte man von einem 60 Meter hohen Hotelturm geträumt, auf dessen Dach eine stylische Windturbine für Energie sorgt.

Greifbare Pläne gibt es aktuell keine für den verseuchten Bau.

Das Feuer in dem Gebäude am Freitagabend dürfte durch Brandstiftung, möglicherweise fahrlässig, entstanden sein. Es ist nicht der erste Brand in dem Gebäude. 2019 hwar dort die Feuerwehr mehrfach im Einsatz. Immer wieder hatten sich seit dem Leerstand Unberechtigte Zutritt zu dem Gebäude verschafft. zv