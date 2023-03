Feuerwehr zieht toten Mann aus dem Steendiekkanal in Finkenwerder

Finkenwerder - Spaziergänger haben am Sonntagmorgen einen leblos in der Elbe Höhe Steendiekkanal treibenden Menschen gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den Körper eines Mannes aus dem Wasser. Er war tot.

Vermutlich handelt es sich um einen am Vortag als vermisst gemeldeten Mann. Er hatte am Freitag mit Bekannten auf einem Schiff gefeiert und wollte dann schlafen gehen. Am Morgen stellte man fest, dass er nicht angekommen war.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Todesermittler des Landeskriminalamtes haben den Fall übernommen. zv