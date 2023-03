Landkreis: Feuerwehreinsätze verdoppelten sich durch viele Unwetterschäden

Landkreis - Die Zahl der Einsätze der Feuerwehren im Landkreis Harburg hat sich in 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Zu 5.174 Einsatzstellen rückten die Feuerwehren im vergangenen Jahr aus. Laut Sven Wolkau, stellvertretender Kreisbrandmeister im Landkreis, lag das vor allem an Unwettern, die viele Einsätze mit sich brachten.

Kreisbrandmeister Volker Bellmann sagte auf der Versammlung der Orts-, Gemeinde- und Stadtbrandmeister des Landkreises Harburg in Jesteburg, dass sich in dem Zusammenhang vor allem die Einrichtung der Kommunalen Einsatzleitungen bewährt hätten. Sie werden bei größeren Einsatzlagen, beispielsweise bei zeitlich vielen anfallenden Sturm- oder Hochwassereinsätzen, auf Ebene der Samtgemeinden aktiviert und entlasten so die Einsatzzentrale in Winsen. zv