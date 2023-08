Frau im Park am Schwarzenberg vergewaltigt - Polizei sucht Zeugen

Harburg - Nach einer Vergewaltigung in den Schwarzenberganlagen sucht die Polizei Zeugen. Die Tat passierte bereits in der Nacht zum Sonnabend gegen Mitternacht. Eine 28-Jährige war allein in der Parkanlage unterwegs, als sie von einem Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Als sie weiterging, packte der Täter die 28-Jährige, schlug ihr ins Gesicht, zerrte sie in ein Gebüsch und missbrauchte sie. Nach der Vergewaltigung flüchtete der Täter.

Der Vergewaltiger wird als etwa 30 bis 35 Jahre alter "Südländer" beschrieben. Er ist zwischen 1,8 und 1,9 Meter groß, muskelös und hat einen auffälligen Bart entlang des Unterkiefers. Zudem hat er Narben im Bereich der rechten Schläfe.

Auffällig ist auch eine Tätowierung auf dem Bauch des Täters, die ein Tier, vermutlich einen Wolf, zeigt. Bekleidet war der Mann zu Tatzeit mit einem karierten Hemd, Jeans und dunklen Turnschuhen.

Wer Hinweise zu der Tat oder dem Mann geben, möchte sich beim Landeskriminalamt unter Telefon 4286-56789 melden. zv