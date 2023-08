Brennendes Brötchen löst Feuerwehreinsatz in der Lühmannstraße aus

Eißendorf - Feuerwehreinsatz an der Lühmannstraße. Am Freitagnachmittag rückte dort ein größeres Aufgebot an Rettungskräften an. Anwohner hatten ein Feuer gemeldet, bei dem Menschen in Lebensgefahr sind.

Einsatzkräfte konnten den Brand schnell lokalisieren und löschen. Ein Brötchen hatte auf einer Herdplatte geschmort. Dadurch hatte sich Rauch entwickelt. Ein elf Jahre alter Junge, der Qualm eingeatmet hatte, wurde wegen einer leichten Rauchvergiftung im Rettungswagen behandelt und vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. zv