Funkenschlag wie im Action-Film: Mann baut Unfall und fährt auf der Felge weiter

Buchholz – Szenen, wie aus einem Action-Film: In Buchholz fuhr ein 52-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Donnerstag auf der Felge, so dass Funken unter dem Wagen hervorsprühten.

Kurz nach Mitternacht meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall in der Kirchenstraße. Demnach war der Fahrer eines Geländewagens in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und auf zwei große Findlinge geprallt. Nach dem Unfall wendete der Fahrer und fuhr in Richtung Holm-Seppensen weiter.

Zeugen hatten an einer Ampel neben dem Wagen gehalten und den Fahrer auf den platten Reifen am rechten Vorderrad hingewiesen. Der Mann fuhr jedoch unbeeindruckt weiter. In der Folge löste sich der Reifen von der blockierten Felge, wodurch über weite Strecken der Fahrt Funken unter dem Wagen hervorsprühten. Erst ist in Holm-Seppensen hielt der Mann dann an. Die Alufelge war zu diesem Zeitpunkt bereits zu einem Drittel heruntergeschliffen (Foto).

Beamte machten mit dem Mann einen Atemalkoholtest. Hierbei erreichte er einen Wert von über 1,7 Promille. Zudem zeigte ein Drogentest eine Beeinflussung durch Kokain an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Das Fahrzeug, dass zudem nicht versichert war, wurde abgeschleppt. Gegen den 52-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.