Geldautomat der Deutschen Bank in Innenstadt von Winsen gesprengt

Winsen - Drei Männer haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten der Deutschen Bank in der Marktstraße gesprengt. Anwohner waren gegen 3:15 Uhr durch einen ohrenbetäubenden Knall aufgeschreckt worden. Sie sahen noch drei maskierte Männer flüchten, die in einen dunklen Wagen, vermutlich ein 1er BMW, sprangen und in Richtung Hamburger Straße wegrasten. Das Trio entkam.

Die SB-Filiale der Bank wurde durch die Explosion schwer beschädigt. Die Hausfront ist nahezu völlig zerstört. Ob die Statik des Gebäudes noch hält, muss überprüft werden. Eine Frau, die oberhalb der SB-Filiale wohnt, musste noch in der Nacht ihre Wohnung verlassen.

Ob bei der Tat auch Geld erbeutet wurde, war laut Polizei zunächst unklar. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen gegen 3 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtbereich Winsen oder Autobahnzubringer aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Buchholz unter Telefon 04181/2850 in Verbindung zu setzen. zv