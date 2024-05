Featured

Geldtransporter defekt: Polizei fährt mit fünf Peterwagen am Seeveplatz vor

Harburg - Mit einem größeren Aufgebot fuhr die Polizei am Dienstag am Seeveplatz vor. Insgesamt fünf Peterwagen rückten an.

Was war passiert? Ein Geldtransportunternehmen hatte am Vormittag die Polizei angefordert. Eines ihrer gepanzerten Fahrzeuge war dort liegen geblieben. Ursache war ein technischer Defekt. Das Fahrzeug ließ sich nicht mehr verschließen.

Ein zweiter Geldtransporter wurde zum Seeveplatz beordert. Die Beamten sicherten die Umgebung, während das Geld aus dem defekten Fahrzeug in den anderen Geldtransporter umgeladen wurde. Welche summen da das Fahrzeug wechselten, wurde nicht bekannt. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet. zv