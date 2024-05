Featured

Reizgas in Schule versprüht: Zwölf Kinder und Jugendliche in Tostedt leicht verletzt

Tostedt - Zwölf Schüler sind am Montag durch offensichtlich der Schule am Düvelshöpen versprühtes Reizgas verletzt worden. Acht der elf bis 16 Jahre alten Schüler wurden vor Ort behandelt. Vier kamen vorsorglich mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Das betroffene Schulgebäude wurde geräumt.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Wer das Reizgas versprühte, stand zunächst nicht fest.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art an der Schule. Bereits Anfang April war in einem anderen Gebäude des Schulzentrums zu zwei ähnlichen Vorfällen gekommen. "Ob es einen Zusammenhang gibt, wird derzeit geprüft", so Polizeisprecher Jan Krüger.

Die Kripo ist eingeschaltet. "Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und erste Befragungen durchgeführt", so Krüger. "Eine Absuche des Schulgeländes nach einem möglicherweise benutzten Tierabwehrspray blieb erfolglos."

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, denen kurz vor 12 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Schulgeländes an der Schützenstraße aufgefallen sind. Wer Hinweise geben kann, möchte sich unter Telefon 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt melden. zv