Gesunkenes Binnenschiff aus dem Blumensandhafen gehoben

Wilhelmsburg - Genau einen Monat, nachdem das Binnenmotorschiff Alster mit 1.400 Tonnen Kalisalz und 3.500 Liter Diesel an Bord im Blumensandhafen gesunken war, hatte am Mittwoch die Bergung begonnen. Am Donnerstagmorgen hoben dann zwei Schwimmkräne das 80 Meter lange und sechs Meter breite Binnenschiff aus dem Wasser. Zuvor war bereits die Ladung geborgen worden.

Das Binnenmotorschiff hatte am 6. Februar plötzlich Schlagseite bekommen und war untergegangen. Die beiden Besatzungsmitglieder konnten sich retten. Ursprünglich war eine deutlich frühere Bergung avisiert gewesen.

Nach der Bergung wird das Binnenschiff zunächst in eine Werft geschleppt. zv