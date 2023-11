Harburger Einbruchserie: Drei Fahrzeuge bei Bäcker Becker gestohlen

Marmstorf – Die Harburger Einbruchsserie geht weiter: In der Nacht zum Reformationstag wurde bei Bäcker Becker in Marmstorf eingebrochen. Ebenso wie in den anderen Fällen wurde mit einem Gullydeckel eine Scheibe eingeworfen. Mit der schweren Schachtabdeckung wurde eine Scheibe zur Backstube eingeworfen, um das Fenster zu öffnen und in das Geschäft einzusteigen. An der Tat beteiligt waren mindestens drei Personen. Einer der Täter wurde beim Durchsuchen des Büros von der Überwachungskamera gefilmt.

Drei Fahrzeuge, ein Mercedes Vito und zwei VW-Transporter, und eine geringe Menge Bargeld wurden gestohlen. Das Büro wurde auf der Suche nach Wertsachen komplett verwüstet. Außerdem gingen neben der Scheibe zur Backstube, noch eine weitere Tür, eine Überwachungskamera und ein Computer zu Bruch.

Die Polizei war am Feiertag mit der Spurensicherung vor Ort, um Fingerabdrücke und DNA zu sichern.

Mittlerweile wurden zwei Fahrzeuge von der Polizei gefunden. Der Mercedes Vito parkte noch in der Nähe des Einkaufszentrums. Dort war in das Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Marmstorf eingebrochen worden. Auch dort war mit einem Gullydeckel eine scheibe eingeworfen worden. Anschließend war erfolglos versucht worden ein Tresor zu knacken.

Zeugen hatten wegen des Scheibenklirrens die Polizei gerufen, die zwei 17-Jährige in Tatortnähe festnahm. Durch Aufnahmen einer Überwachungskamera wurden die beiden Jugendlichen, die zu einer Großfamilie gehören, identifiziert. Ein zweiter gestohlener VW-Transporter wurde an der Maretstraße im Phoenix-Viertel entdeckt. Vom dritten Fahrzeug, einem gemieteten grauen VW mit Braunschweiger Kennzeichen, fehlt bislang jede Spur.

Da keine Haftgründe vorlagen und beide Festgenommenen einen festen Wohnsitz haben, wurden die beiden 17-jährigen mittlerweile wieder freigelassen.

Die Polizei prüft jetzt, ob die Täter auch für mehrere Einbrüche (Artikel hier) in Schulen, Kindergärten und einen Laden der örtlichen Kirchengemeinde in Marmstorf verantwortlich sind. Das Vorgehen bei den Taten war vergleichbar. Auch wurde in einigen Fällen Gullydeckel zum Einschlagen von Scheiben genutzt. cb



Einer der Täter, von einer Überwachungskamera gefilmt. Foto: Privat