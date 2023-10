Einbruchserie in Schulen und Kitas in Marmstorf, Sinstorf und Wilstorf

Harburg - Der Einbruch in die DRK-Kita und die Grundschule an der Scheeßeler Kehre gehören offenbar zu einer ganzen Serie von Einbrüchen in Schulen, Kindergärten und in eine kirchliche Einrichtung. Die Polizei geht von einer Serie von sieben Taten aus. Betroffen sind die Stadtteile Marmstorf, Sinstorf und Wilstorf.

Begonnen hatte die Einbruchsserie am 20. Oktober in Marmstorf. In der Straße Zum Jägerfeld gab es einen Einbruch in Emmas Schatztruhe. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung der Kirche, in der von Marmstorfer gespendete Sachen angeboten werden. Am 25. Oktober gab es in einer NAcht drei Einbrüche. Betroffen waren die DRK-Kita und die Grundschule in der Scheeßeler Kehree. Der dritte Tatort lag an der Radickestraße. Dort stiegen die Täter in die Kita Wabe ein.

Am 26. Oktober wurden wieder drei Einbrüche begangen. In der Nacht traf es das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium an der Rönneburger Straße, in dem das Lehrerzimmer durchsucht wurde. Eingebrochen wurde auch in das Immanuel-Kant-Gymnasium an der Straße Am Pavillon und die Schule Elfenweise, in der behinderte Schüler unterrichtet werden. Dort wurde das Büro des Schulleiters und der Technikraum geplündert.

In mehreren Fälle drangen die Täter durch Fensterscheiben ein. Unter anderem wurde ein Gullydeckel benutzt, um das Glas zu zerschlagen.

Die Schäden sind beträchtlich und belaufen sich auf insgesamt mehrere zehntausend Euro. So wurden Türen eingetreten, Spinde und Schließfächer geknackt und Imventar zerstört.