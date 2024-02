Harburger Einsatzkräfte bei Großbrand in Wilhelmsburg vor Ort

Wilhelmsburg - Ein Feuer hat in der Nacht zum Montag eine etwa 500 Quadratmeter große Lagerhalle, in der Reifenteile gelagert waren, samt angebauten Büros am Georgswerder Bogen zerstört.

Der Brand war um kurz nach 2 Uhr gemeldet worden. Schon auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte den Feuerschein. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Großbrand zu bekämpfen. Aus dem Harburger Bereich waren Angehörige der FF Sinstorf und FF Eißendorf dort im Einsatz.

Vor knapp einem Jahr, am 28. Februar 2023, hatte dort schon einmal eine Lagerhalle gebrannt. Damals hatte es am Vortag ebenfalls ein Feuer in dem Bereich gegeben, dass zügig gelöscht werden konnte.

Nach dem jetzigen Brand berichtete Betreiber Mahmoud H. von Problemen mit seinem Vermieter. Versichert will er nicht mehr gewesen sein. Brandermittler des Landeskriminalamtes haben den Fall übernommen und werden nach dem Ende der Löscharbeiten mit der Spurensicherung beginnen. zv