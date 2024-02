Erneut kam es zu einer Serie von Einbrüchen im Bereich Hollenstedt

Hollenstedt - Erneut ist es zu einer ganzen Serie von Einbrüchen im Bereich Hollenstedt und Appel gekommen. Dort stiegen Einbrecher innerhalb weniger Stunden in drei Häuser ein. Im Waldweg brachen die Täter ein Fenster auf und durchsuchten alle Räume im Haus.

Am Karlsteinweg kletterten Einbrecher auf eine Dachterrasse, um dort die Terrassentür aufzuhebeln. Am Ohlenbütteler Stadtweg knackten die Täter eine Glastür. Sie flüchteten ohne Beute, als sie merkten, dass jemand zuhaus ist.

Die Polizei geht davon aus, dass alle Taten auf das Konto einer Tätergruppe gehen.

Einbrüche gab es auch in Jesteburg und Elstorf. In Jesteburg stiegen Einbrecher am Dachsweg in ein unbewohntes Haus ein. Sie machten keine Beute. In Elstorf war die Bäckerei in der Lindenstraße das Ziel von Einbrechern. Die Täter erbuteten eine Geldkassette.