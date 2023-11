Harburger Ring: Senior nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer in Lebensgefahr

Harburg - Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines E-Scooters, der am Harburger Ring einen 86 Jahre alten Mann umgefahren hat und flüchtete. Der Senior wurde so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt.

Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag, den 21. November gegen 17:45 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Straße Salzburger Häuser. Der 86-Jährige wurde von dem E-Scooter touchiert und stürzte. Der Rollerfahrer fuhr einfach weiter.

Zunächst sah es so aus, als sei der senior lediglich leichter am Bein verletzt worden. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. "Mittlerweile hat sich der Gesundheitszustand des Fußgängers derart verschlechtert, dass er zweimal notoperiert werden musste und sich in akuter Lebensgefahr befindet", so Polizeisprecher Sören Zimbal.

Der Unfalldienst der Polizei ermittelt. Von dem Rollerfahrer ist lediglich bekannt, dass korpulent sein soll. Die Polizei sucht hetzt Zeugen. Wer etwas zu dem flüchtigen Unfallfahrer weiß oder sonstige Hinweise zu dem Unfall geben kann, möchte sich unter Telefon 4286-56789 bei der Polizei melden. zv