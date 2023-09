Hausbruch: Jungs mit Spielzeugwaffen lösen großen Polizeieinsatz aus

Hausbruch - Damit hatten zwei Jugendliche offenbar nicht gerechnet. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Jungen waren am Donnerstagabend mit, zumindest auf einige Entfernung täuschend echt aussehenden Softair-Pistolen unterwegs, offenbar um zu spielen. Ein Zeuge sah sie in einer Tiefgarage am Rehrstieg und rief die Polizei.

Die rückte schwer bewaffnet an. Auch die Unterstützungseinheit, kurz USE, wurde alarmiert. Deren Beamten sind besonders ausgerüstet und bewaffnet, um auch mit besonders gefährlichen Tätern wie dem Amokläufer von Alsterdorf oder sogar Terroristen fertig zu werden.

Die Tiefgarage wurde umstellt. Die beiden Jungs sahen schließlich den schwer bewaffneten Beamten gegenüber. Die stellten die Spielzeugpistolen sicher, die lediglich durch eine orange Einfärbung an der Waffe als Spielzeug kenntlich gemacht sind. Beiden Jugendlichen wurden Handschellen angelegt. Dann ging es im Peterwagen zur Wache.

Der Polizei gegenüber sollen sie geäußert haben, dass sie nicht geahnt hatten, was sie durch ihr Verhalten auslösen könnten. Beide Jungs wurden später ihren Eltern übergeben. zv