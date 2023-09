Harburg: Sohn nach gewaltsamen Tod einer 63-Jährigen festgenommen

Harburg - Offenbar von ihrem eigenen Sohn (39) ist eine 63 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung am Schloßmühlendamm getötet worden. Die Tote war bereits am Dienstagmorgen entdeckt worden. Der eigene Sohn hatte die Rettungskräfte alarmiert und behauptet, dass er seine Mutter tot aufgefunden habe.

Bei der Obduktion der Leiche in der Rechtsmedizin ergaben sich Hinweise auf ein Verbrechen. Die Frau war durch Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet, also erwürgt oder erdrosselt worden. Die Mordkommission übernahm den Fall.

Am Donnerstagabend nahmen Zielfahnder des Landeskriminalamtes den Sohn des Opfers in dessen Wohnung an der Marschnerstraße in Barmbek fest. Gegen Christoph B. wurde ein Haftbefehl beantragt. zv