Hausbruch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall auf der Cuxe verletzt

Hausbruch - Bei einem Verkehrsunfall auf der Cuxhavener Straße Ecke Ehestorfer Heuweg ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin (41) verletzt worden. Die Frau wurde gegen 7:45 Uhr in Höhe des Überwegs von einem Skoda erfasst und in die Windschutzscheibe geschleudert.

Eine zufällig vorbei kommende Ärztin kümmerte sich um die Verletzte bis ein Rettungswagen eintraf, der sie ins Krankenhaus brachte. Lebensgefahr bestand für die Frau nicht. Der Autofahrer (90) erlitt einen Schock.

Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. zv