Eißendorf: 76 Jahre alte Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Eißendorf - Eine 76 Jahre alte Frau, die im Strucksbarg von einem Audi angefahren wurde, ist die erste Unfalltote in Hamburg in diesem Jahr. Der Unfall passierte am frühen Dienstagabend in Höhe Beerentalweg. Die Rentnerin war nach Erkenntnissen der Polizei bei strömenden Regen plötzlich auf die Straße gegangen. Der Fahrer (33) des Audi konnte nicht mehr ausweichen. Sein Fahrzeug erfasst die Fußgängerin Dabei erlitt die Frau, die in der Nähe der Unfallstelle wohnte, schwerste Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle erlag.

An der Bremer Straße erfasste am Mittwochmorgen eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Smart einen Fußgänger (62). Der erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Der Unfalldienst der Polizei hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zur Unfallaufnahme zogen die Beamten auch einen Sachverständigen hinzu. zv