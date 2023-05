Hollenstedt: Wohnhaus ist nach Carportbrand zunächst unbewohnbar

Hollenstedt - Ein Feuer hat am Dienstagmittag in der Straße Auf der Loge großen Schaden angerichtet. Ausgebrochen war der Brand in einem direkt an einem Wohnhaus stehenden Carport.

Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte der Fahrzeugunterstand samt eines darin stehenden Autos bereits lichterloh. Durch die Hitze zerplatzten Scheiben. Die Flammen griffen auf das Erd- und Obergeschoss des Wohnhauses über.

Einsatzkräfte bekamen den Brand unter Kontrolle. Zwar wurde verhindert, dass das Gebäude komplett abbrannte. Ruß- und Brandschäden machen das Haus aber vorerst für die beiden Bewohner, die sich unverletzt ins Freie gerettet hatten, unbewohnbar.

Für die Nachlöscharbeiten setzte die Feuerwehr unter anderem eine Drehleiter ein, um nach Brandnestern im Bereich des Daches zu suchen. Eingesetzt waren Feuerwehrleute aus Hollenstedt, Appel, Moisburg, Wenzendorf, Tostedt, Regesbostel und Rade.

Wie es zu dem Feuer kam, stand zunächst nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. zv