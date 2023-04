Neues Feuerwehrhaus in Hittfeld setzt ganz neue Maßstäbe

Hittfeld - Großer Bahnhof für das neue Feuerwehrhaus. Am Sonnabend wurde das rund fünf Millionen Euro teure Gebäude an der Straße Hittfelder Quelle eingeweiht. Es setzt Maßstäbe.

Das Gebäude, zu dessen Einweihung mehr als 100 Gäste kamen, darunter Seevetals Bürgemeisterin Emily Weede und Ortsbürgermeister Helmut Dohrmann, hat rund 1.500 Quadratmeter Nutzfläche. Die Masse, 1.100 Quadratmeter, sind für die Wehr Hittfeld. Erstmals gibt es für die Feuerwehrleute in den Umkleideräumen eigene Spinde. In einem großen Schulungsraum können bis zu 100 Einsatzkräfte fortgebildet werden. Am Gebäude befinden sich Übungsflächen.

Auch die Jugendfeuerwehr, die es seit 1975 gibt, und die Kinderfeuerwehr, die 2007 ins Leben gerufen wurde, und mit denen der Nachwuchs gesichert wird, haben viel Platz bekommen.

Mit eingezogen ist die Kleiderkammer, in der alle Angehörigen der 14 Ortsfeuerwehren in Seevetal eingekleidet werden. Auch der Gemeindebrandmeister hat in dem Neubau sein Büro.

Eingezogen ist auch ein Hausmeister, der eine eigens für ihn gebaute 110 Quadratmeter große Einliegerwohnung bewohnt. Er ist kein Feuerwehrmann, sondern nur für das Gebäude und die Außenanlage zuständig.

Begonnen hatte die Geschichte der Feuerwehr in Hittfeld 1880. Sie war die erste Freiwillige Feuerwehr im Landkreis Harburg. 1886 bezog die Wehr, die bei der Gründung 76 Mann stark war, das Spritzenhaus an der Harburger Straße. Das Gebäude wurde vor drei Jahren abgerissen.

1986 bezog die Feuerwehr ihre Wache an der Bahnhofstraße. Das Gebäude, das in nicht unerheblichen Teilen in Eigenarbeit entstand, wurde nicht nur zu klein, sondern auch marode.

Bereits 2013 beantragte die Feuerwehr ein neues Feuerwehrhaus. 2019 beschloss Rat der Gemeinde Seevetal den Neubau. Baubeginn für die jetzige Wache war 2021. Der Standort ist zukunftsfähig. Auf dem 9.800 Quadratmeter großen Grundstück könnte sogar angebaut werden. zv