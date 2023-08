Illegales Glücksspiel: Razzien in "Kulturverein" und Kneipen in Harburg und Heimfeld

Harburg - Bei einer Razzia im "Kulturverein" "Internationaler Treff" an der Straße Am Soldatenfriedhof haben am Dienstag Polizei und Bezirksamt drei Automaten sichergestellt, die offensichtlich illegal als Glücksspielgeräte eingesetzt wurden. außerdem wird ermittelt, da der Betreiber ohne Lizenz Alkohol und Speisen verkauft haben soll.

In den Automaten wurde kein Geld gefunden, da sie offenbar kurz zuvor geleert worden waren. Allerdings zeigte die Auswertung der Software an, dass mit den Automaten ein Umsatz von über 200.000 Euro und ein gewinn von über 86.000 Euro gemacht wurde.

In Heimfeld durchsuchten Polizei und Bezirksamt die "Heimfelder Bar" und das "Köpi". Die "Heimfelder Bar" wurde geschlossen und eine weitere Nutzung untersagt. Dort war offenbar ohne Genehmigung ein Durchbruch durch eine Wand gemacht worden. Damit war die Statik beeinflusst. Illegale Spielautomaten wurden dort nicht gefunden.

Aus dem "Köpi" transportierten Polizisten die Technik aus zwei Automaten ab, die offenbar illegal zum Glücksspiel genutzt wurden. Außerdem stellten die Beamten rund 2.500 Euro sicher. zv