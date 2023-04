Meckelfeld: Feuerwehr rettet Katze aus verqualmter Wohnung

Meckelfeld - Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Lönsring. Nachbarn hörten einen Rauchmelderin einer Wohnung piepen. Zudem roch es nach Qualm. Weil zunächst vermutet wurden, dass sich noch der Mieter drin befindet, rückten die Wehren Meckelfeld, Glüsingen und Moor mit insgesamt rund 40 Einsatzkräfte an.

Feuerwehrleute brachen die Tür zur betroffenen Wohnung auf. Ein Feuer in der Küche konnte mit einem Kleinlöschgerät eingedämmt werden.

Der Mieter war nicht in der Wohnung. Dafür retteten die Feuerwehrleute eine Katze, die sich in der verqualmten Wohnung befunden hatte. Sie kam erst einmal bei einem Nachbarn unter.

Die verqualmte Wohnung wurde mit einem Druckluftbelüfter rauchfrei gemacht. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. zv