Einbruchsserie in Kneipen und Kioske: Täter geschnappt

Harburg - Seit Ende Januar kam es den Stadtteilen Harburg, Wilstorf und Heimfeld vermehrt zu Einbrüchen in Gaststätten und Kioske. Heimgesucht wurden auch bekannte Läden wie das BlaBla oder die Schnulze. Ein Kiosk am Reeseberg wurde in der Zeit dreimal heimgesucht. Die Polizei ging von einem Serientäter aus. Alle Einbrüche trugen dieselbe "Handschrift". Jetzt gab es eine Festnahme.

Bereits am Mittwoch hatten Wasserschutzpolizisten in der Baererstraße einen 41 Jahre alten Türken festgenommen. Die Beamten waren. nach einem Einbruch in das Casanova am Lüneburger Tor mit zur Fahndung eingesetzt gewesen. Der Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, fiel ihnen auf, weil er beim Anblick des Peterwagens die Flucht ergriffen hatte.

Bei dem 41-Jährigen fanden sich die Kellnerbörse aus dem Casanova. Auch etwas Kleingeld hatte er im Rucksack. Das war die typische Beute, die auch bei anderen Einbrüchen in den Wochen davor gemacht worden war.

Der Mann kam vor den Haftrichter. Mittlerweile sitzt er am Holstenglacis in Untersuchungshaft.

Der Polizei war der 41-Jährige bereits im Zusammenhang mit Straftaten bekannt. Unter anderem war er bereits einmal per Haftbefehl gesucht worden. Er hatte nach einer Verurteilung die Geldstrafe nicht gezahlt. Erst nachdem das Geld eingegangen war, war auch der Haftbefehl ausgesetzt worden. Jetzt wird sich der 41-Jährige erneut vor Gericht verantworten müssen.

In Harburg können Lokal- und Kioskbesitzer erst einmal aufatmen. Bei der Polizei geht man davon aus, dass der ganz überwiegende Teil der in den vergangenen Wochen begangenen vergleichbaren Einbrüche auf das Konto des 41-Jährigen gehen. Aktuelle rechnet die Kripo dem Mann 14 weitere Taten zu. zv