Vermisstes Kind: Leiche unter der Köhlbrandbrücke entdeckt

Steinwerder - Ein Kajakfahrer hat am Donnerstagabend unterhalb der Köhlbrandbrücke eine in der Süderelbe treibende Leiche entdeckt. Er konnte den Körper sichern. Die Leiche wurde von eintreffenden Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen.

Bei der Polizei geht man mit großer Sicherheit davon aus, dass es sich um den seit Ende Februar vermissten, behinderten Jungen handelt. Der Zehnjährige war am Bubendey-Ufer vor den Augen von Anglern in die Elbe gestürzt. Versuche ihn mit einer Rettungsstange aus dem kalten Wasser zu ziehen, schlugen fehl - auch weil das autistische Kind die Stange offenbar nicht greifen wollte.

Polizei und Feuerwehr hatten an mehreren Tagen mit einem großen Aufgebot nach dem Kind gesucht - vergeblich. Der aus Harburg stammende Junge war am Tag des tragischen Unglücks aus einer Sonderschule in Marmstorf weggelaufen und mit Bus, S-Bahn und Fähre zum Bubendey-Ufer gefahren. Er hatte sich nach einem Ausflug offenbar die Strecke gemerkt. Dort stürzte er beim Spielen ins Wasser. zv