Featured

Kellerbrand an der Hastedtstraße: Acht Verletzte durch Rauch

Harburg - Bei einem Feuer an der Hastedtstraße sind in der Nacht zum Montag acht Menschen, darunter zwei Kleinkinder erletzt worden. Dort war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Kellerbrand gekommen, der eine starke Rauchentwicklung ausgelöst hatte. Acht Bewohner erlitten eine leichte Rauchvergiftung, als sie durch das Treppenhaus ins Freie flüchteten.

Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Begünstigt waren die Löscharbeiten durch eine Wasserleitung, die durch das Feuer geborsten war.

Während des Feuerwehreinsatzes wurden mehrere Bewohner in einem Bus untergebracht. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. dl