Klimakleber: Blockade der Elbbrücken bringt das Fass zum Überkochen

Veddel - Klimakleber haben die Sperrung der A7 genutzt, um offenbar die in den an Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher geschickten erpresserischen Brief angekündigte "maximale Störung der öffentlichen Ordnung" durchzuführen. Sie blockierten die Elbbrücken in Fahrtrichtung Hamburg, die durch die Sperrung der A7 deutlich stärker belastet war, als an vergleichbaren Tagen. Dabei eskalierte die Situation.

Genervte Verkehrsteilnehmer gingen auf auf die Klimakleber los. Erst als die Polizei eintraf, beruhigte sich die Situation.

Um 11:45 Uhr waren mehrere der Täter in Höhe des stationären Blitzers auf die Straße gesprungen und hatten sich dort auf der mehrspurigen Fahrbahn festgeklebt. Dabei wurde auch wieder eine Mischung aus Kleber und Quarzsand genutzt, die sich nicht mit Lösungsmittel lösen lässt.

Die Täter waren mit gemieteten Transportern auf die Brücke gefahren und hatten die Fahrzeuge genutzt, zum die Fahrbahn zusätzlich zu blockieren. Die Schlüssel der Fahrzeuge steckten sie in Brötchen in der Hoffnung, dass sie nicht gefunden werden.

Bis 15 Uhr konnten erst zwei der Täter von der Fahrbahndecke gelöst werden. Noch während der Aktion gingen Anzeigen von Unterstützern der Blockade gegen rabiate Autofahrer bei der Onlinewache der Polizei ein.

Unter den Tätern waren auch Personen, die erst am Donnerstag die Köhlbrandbrücke blockiert hatten. zv