Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Vierhöfen

Vierhöfen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kreisstraße 37 Ecke Einemhofer Weg sind am Montag drei Menschen verletzt worden, als eine Zugmaschine mit einem mit zwei Personen besetzten E-Auto kollidierte. Der Renault Twingo eines Pflegedienstes wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Beide Insassen erlitten wie der Lastwagenfahrer Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verunglückten, die noch an der Unfallstelle von einem Notarzt untersucht wurden, in Krankenhäuser.

Für die Feuerwehr war der Unfall auch ein Umwelteinsatz. Bei dem Zusammenstoß wurde der 700 Liter Diesel fassende Tank der von der Fahrbahn abgekommenen Zugmaschine aufgerissen. Kraftstoff lief aus, der von den Einsatzkräften in Zinkwannen aufgefangen wurde.

Die Ortsdurchfahrt Vierhöfen musste in der Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt bleiben. wg