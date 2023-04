Kontrolle verloren: Pickup prallt auf der K 36 gegen Straßenbaum

Evendorf - Dieser Unfall scheint nur schwer zu erklären. Am Nachmittag verlor ein 61-Jähriger auf der K36 kurz nach dem Ortsausgang Evendorf die Kontrolle über seinen Pickup. Der Fiat kam von der Straße ab und rammte eine Birke. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Baum in etwa zwei Meter Höhe abknickte.

Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr beseitigte den abgeknickten Baum, der teilweise auf der Straße lag. Dabei kamen Kettensägen zum Einsatz.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Kreisstraße 36 vorübergehend gesperrt werden. Die Schadenshöhe und die Unfallursache ermittelt nun die Polizei. wg