Landkreis Harburg: Drei Einbrüche in Schulen in einer Nacht

Landkreis - Gleich in drei Schulen sind in der Nacht zum Dienstag Einbrecher in Seevetal und Tostedt eingebrochen.

In Emmelndorf traf es die Grundschule an der Gartenstraße. Dort brachen sie erst ein Fenster und anschließend mehrere Türen im Schulgebäude auf. Im Schulbüro erbeuteten sie etwas Münzgeld. Der angerichtete Sachschaden wird mit mindestens 4.000 Euro beziffert.

In Hittfeld war die Gesamtschule an der Peperdieckshöhe Ziel der Einbrecher. Auch in dem Fall wurde ein Fenster aufgehebelt, um in das Schulgebäude zu gelangen. Dort erbeuteten die Täter eine Geldkassette. Der Sachschaden dort wird auf 3.000 Euro geschätzt.

In Tostedt versuchten Einbrecher ebenfalls durch ein Fenster in eine der Schulen an der Schützenstraße einzubrechen. sie bekamen das Fenster nicht auf. Trotzdem entstand ein Sachschaden, der mit mehreren hundert Euro angegeben wird.

Bei der Polizei schließt man nicht aus, dass es in allen Fällen um dieselben Täter handelt. Jetzt werden Zeugen gesucht. Sie möchten sich unter Telefon 04105 6200 bei der Wache in Seevetal melden. zv