Landkreis Harburg: Mehrere Einbrüche in Kindergarten und Wohnhäuser

Landkreis - Erneut ist es zu mehreren Einbrüchen im Landkreis Harburg gekommen. In Buchholz drangen bislang unbekannte Täter in den Kindergarten an Dangersener Straße ein. Die Einbrecher hatten zunächst erfolglos versucht eine Terrassentür aufzubrechen. Als das nicht klappte, gelangten sie über eine Tür im ersten Stock in das Gebäude. alle Räume wurden von den Tätern durchsucht. Ob sie etwas mitnahmen, konnte zunächst nicht festgestellt werden.

In Alvesen versuchten Diebe, die Terrassentür eines Wohnhauses am Rüderstieg aufzuhebeln. Hierbei lösen Sie die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Beute.

An der Straße Hoher Morgen in Winsen kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.Die Täter hatten dazu ein Loch in die Terrassentür gebohrt und hierdurch den Griff geöffnet. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Ob sie auch Beute machten, ist noch unbekannt.

An der Weller Straße in Tostedt versuchten Einbrecher über die Terrasse in ein Haus zu gelangen. Sie hatten dazu bereits ihr Hebelwerkzeug an der Terrassentür angesetzt. Eine Bewohnerin, die sich zu der Zeit im Obergeschoss aufhielt, hörte Geräusche und schaute nach. Als die Täter die Frau bemerkten, flüchteten sie ohne Beute. dl