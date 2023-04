Landkreis Harburg: Nur kleinere Zwischenfälle bei den Osterfeuern

Landkreis - Größtenteils friedlich war es laut Polizei bei den Osterfeuern im Landkreis Harburg. Doch ganz ohne Rabatz ging es dann doch nicht. In Dibbersen gebärdete sich ein 17-Jähriger wie ein Bekloppter. Er sprang gegen ein Feuerwehrfahrzeug, was eine Delle hinterließ. Feuerwehrmänner überwältigten den Randalierer und mussten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixieren. Gegen den 17-Jährigen wird außerdem wegen Körperverletzung in einem weiteren Fall ermittelt.

In Salzhausen gingen beim Parkplatz Waldbad drei Männer auf einen16-Jährigen los und warfen sein mitgeführtes Motorrad um. Die Täter flohen vor dem Eintreffen der Polizei.

Beim Osterfeuer in Nenndorf versetzten ein Mann (30) bei einem Streit seinem Kontrahenten eine Kopfnuss. Der erlitt eine Platzwunde, die im Krankenhaus genäht werden musste.

Streit gab es auch beim Osterfeuer in Lindhorst. Dort wollten ein Mann und ein paar Jugendliche weiter feiern, auch nachdem die Feuerwehr die Veranstaltung für beendet erklärte. Handgreiflich wurde es nicht, weil die Polizei rechtzeitig als "Streitschlichter" eingriff.

In Asendorf und Marxen wurden die Osterfeuer durch Unbekannte verfrüht entzündet. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr verhindern, dass die aufgeschichteten Haufen abbrannten. Beide Osterfeuer fanden später planmäßig statt. zv