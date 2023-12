Landkreis Harburg: Regen und eine steife Brise halten Feuerwehr in Atem

Landkreis - Schmuddelwetter und eine besonders steife Brise haben am Donnerstag zu einigen Einsätze im Landkreis Harburg geführt. An der Horster Landstraße in Horst stürzte ein Baum um ind blieb in einem anderen Baum hängen. Feuerwehrleute beseitigten die Gefahr mit Hilfe von Kettensägen.

In Meckelfeld rückte die Feuerwehr zur Höpenstraße aus. Auch dort war ein Baum umgestürzt, der zersägt und beseitigt werden musste. Vergleichbare Einsätze gab es in der Straße Auf dem Kamp in Glüsingen, im Brandholzweg in Helmstorf, wo der Baum nur durch den Einsatz einer Drehleiter stückchenweise abgetragen werden konnte.

In Fleestedt lief in der Straße An der Grenzkehre ein Keller voll Wasser. Die Feuerwehr pumpte es ab. Zwischen Beckedorf und Woxdorf war die Kreisstraße überflutet. Auch in den anderen gemeinden gab es vergleichbare Einsätze. zv