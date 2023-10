Landkreis Harburg: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B404

Handorf – Auf der B404 zwischen Eichholz und Handorf bei Winsen kam es am heutigen Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 5.30 Uhr kollidierten zwei Autos frontal. Die Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Insgesamt waren vier Pkw an den Unfall beteiligt.

Der Unfallgrund soll nach ersten Erkenntnissen ein Ausweichmanöver, wegen eines querenden Rehs, gewesen sein. Der Audi A1 soll dem Wild ausgewichen sein und dann frontal in den entgegenkommenden Ford gefahren sein.

Die Unfallstelle gleicht einem Trümmerfeld. Die Polizei ist aktuell mit einer Drohne zur Aufklärung im Einsatz. Die weiteren PKW wurden nur leicht beschädigt. Die Fahrerin des Ford und der Fahrer des Audi A1 wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B404 wurde voll gesperrt.